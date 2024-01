Kør forsigtigt, når du begiver dig ud i eftermiddags- og aftentrafikken.

DMI varsler om tæt tåge de næste 15 timer.

Varslet gælder fra klokken 17 mandag aften og frem til klokken 10 tirsdag formiddag.

Det er en stor del af landet, der ventes at blive ramt.

Varslet dækker nemlig hele Jylland – undtagen Vendsyssel – hele Fyn og store dele af Sjælland – bortset fra Odsherred, Nordsjælland og hovedstadsområdet.

I de berørte områder ventes sigtbarheden at være under 100 meter.

Allerede i sin vejrkommentar mandag morgen forudså den vagthavende meteorolog Mette Zhang, at der kunne bliver problemer med sigtbarheden.

Det fremgik, da hun skrev om en front, der var på vej ind over landet.

»I aften og i nat ligger fronten stadig over landet med mange skyer, temperaturer mellem to og fem grader og mod nordvest regn i perioder. En del steder vil der være diset eller tåget, så vær opmærksom på risiko for dårlig sigt, hvis du skal ud i trafikken i aften og i nat.«