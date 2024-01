Hvid januar er blevet ganske populært fænomen, som handler om at holde sig fra alkohol i årets første måned.

Nu ser det dog ud til, at der er kommet et smuthul, hvor du fortsat kan holde hvid januar, selvom du drikker alkohol – i hvert fald hvis du bor i den nordlige del af Jylland.

DMI varsler, at denne del af landet fra onsdag af kan blive ramt af 'store vejrmæssige udfordringer (...) Nord for lavtrykket vil der falde sne mange steder i forbindelse med at kold luft bevæger sig indover landet østfra. Da vinden samtidig tiltager til frisk vind til kuling, vil der også kunne forekomme snefygning og en regulær snestorm kan blive en realitet,' skriver DMI.

Prognosen har ændret sig en smule, så lavtrykket tager en nordligere bane, og derfor er det kun samme del af Jylland, som forventes at blive ramt.

Samtidig lyder det fra DMI, at det endnu ikke kan siges, hvor meget sne der kommer, hvor de største snemængder rammer, og hvor det vil blæse mest.

Der er officielt tale om en snestorm, når der falder mere end 10 centimeter sne på seks timer, og middelvinden overskrider 10 meter i sekundet.