Hele landet skal gøre sig klar til en ordentlig omgang regndråber tirsdag.

Mens sjællanderne allerede her til morgen vågner op til et voldsomt skybrud, varsler DMI, at både fynboerne og jyderne risikerer en tilsvarende omgang henover dagen.

»Der har allerede været skybrud og torden over Sjælland og noget nær skybrud på Amager, og vi frygter, at der vil komme lokale skybrud på Fyn og Jylland senere på dagen,« siger Klaus Larsen, vagthavende hos DMI.

Ifølge meteorologen er det især den centrale del af Jylland, der risikerer en ordentlig omgang regn i løbet af eftermiddagen, men generelt er det en god idé for danskerne i hele landet væbne sig med en paraply i dag.

»Det er en god idé at huske sin regnefrakke i dag og ikke at gå i stå midt i regnvejret,« siger Klaus Larsen og advarer bilister om at tilpasse kørselshastigheden til de våde forhold:

»Man skal altid være påpasselig, når der falder kraftige byger og torden, da der er risiko for aquaplaning.«

Ifølge DMI bliver også tirsdag en våd dag.

»Vi har et par dage mere med regn, byger og torden i vente samt temmeligt meget gråvejr, Derudover er temperaturerne dalende, og vi får en max temperatur på 20 grader. I weekenden vil temperaturen falde helt ned til 10-15 grader.«

DMI's varsel om skybrud tirsdag morgen gælder for Nordvestsjælland, Københavns Vestegn, Nordsjælland, København og Amager, Lejre, Roskilde, København Nord, Frederikssund, Holbæk, Greve og Solrød.