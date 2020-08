Den sidste uges tid har budt på sol, sol og lidt mere sol. Men nu går den ikke længere.

Tirsdag afløses det solrige og varme vejr nemlig af regn- og tordenbyger i store dele af Danmark.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut DMI er det en koldfront, der trækker ind over landet fra sydvest, som bringer bygevejret med sig.

'Da der ikke er meget vind, vil bygerne bevæge sig ganske langsomt og muligvis kaste så meget vand af sig, at kriteriet fra skybrud kan overskrides,' lyder det var DMI.

Kriteriet for skybrud er, at der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter, og det kan altså meget vel ske tirsdag. Faktisk kan der lokalt falde helt op mod 25 millimeter.

Hvor bygerne bliver kraftigst, er det dog på nuværende tidspunkt ikke til at sige.

Derfor har DMI udsendt en risiko-varsel for hele landet - med undtagelse af Bornholm, som kan se frem til endnu en solrig sommerdag.

Det forventes at de lokale skybrud og tordenbyger rammer mellem klokken 12.00 og 20.00.

DMI risiko for lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/1bZAtStuW5 — DMI (@dmidk) August 17, 2020

I det tidsrum opfordrer DMI borgere til at være opmærksomme på lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner og viadukter, som kan oversvømmes.

Derudover er det en god ide at tjekke tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig - samt at lukke vinduer og døre.

'Tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer,' skriver DMI desuden i deres risiko-varsel og tilføjer:

'Søg ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Søg ikke ly under træer. Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig.'

Fordi det er bygevejr, der har kurs mod Danmark, er det langt fra alle, der vil opleve regn og torden tirsdag.

Faktisk kan store dele af landet se frem til en dag med høje temperaturer. Særligt i Nordjylland og på Sjælland hvor temperaturerne kan nå helt op omkring 28 grader.

I skrivende stund har DMI blot udsendt en risiko-varsel, men skulle det blive nødvendigt, er det klar til at opgradere til en egentlig varsel.