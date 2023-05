Det skyfrie solskinsvejr slutter inden for et par timer – og så er det ellers frem med regnjakken og paraplyerne!

DMI har netop varslet et skybrud, der forventes at ramme store dele af landet.

Til B.T. siger Marie Timm, vagthavende meteorolog ved DMI, at skybruddet forventes at ramme lokalt i de tidlige eftermiddagstimer.

»Det kan lokalt blive kraftigt – og det kan også blive med torden og hagl flere steder,« siger hun.

DMI melder, at der er noget 'eksplosiv' atmosfære over Danmark i øjeblikket.

En sådan beskrivelse betyder, at bygedannelsesprocessen venter på, at en bestemt temperatur opnås.

»Det gør det let at danne byger. Lige nu er det omkring 15 grader i landet, og når vi rammer 20, kan det lokale skybrud træde i kraft. Så ja, det er bare med at holde øje på temperaturen, og så kan man se bygerne blive dannet.«

DMI forventer, at hele Fyn, Nordvestsjælland og det store dele af Jylland bliver ramt. Du kan se en oversigt herunder:

De gule områder er der, hvor regnvejret forventes at blive værst. Foto: DMI.

Et skybrud er karakteriseret ved, at der falder 15 millimeter regn eller mere på 30 minutter.

Det voldsomme regnvejr varer ikke ved. Men man skal forvente at se et vejrskifte de kommende dage:

»I dag er sidste dag med det varme vejr. Tirsdag og onsdag ser vi et drastisk fald i temperaturen, og onsdag kan også blive ret blæsende.«

»Efter onsdag stiger temperaturen så svagt igen, og weekenden bliver bedre. Men det er passé med de 20 grader i denne omgang,« lyder det afsluttende fra Marie Timm.