DMI varsler om risiko for tæt tåge i store dele af landet.

I aften og i nat bevæger lun og fugtig luft sig ind over Danmark, og samtidig aftager vinden. De to ting i kombination giver gode forhold for dannelse af tåge, oplyser DMI.

Der forventes dannelse af tåge flere steder i Danmark mellem fredag aften klokken 21 og lørdag klokken 09.00.

Tågen kan stedvis blive tæt, hvilket betyder, at sigtbarheden kan komme under 100 meter.

»Det er sikkert, at der bliver tåget flere steder i Danmark i løbet af aftenen og natten, men det er usikkert, om tågen bliver så tæt, at sigtbarheden kommer under 100 meter,« siger vagtchef hos DMI, Mette B Wagner, i en pressemeddelelse.

Tæt tåge kan forårsage forøget risiko for trafikuheld.

Derfor opfordres borgere til at køre forsigtigt og være opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt.

Varslet om risiko for tæt tåge gælder i Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster, Fyn, København og Nordsjælland, Syd- og Sønderjylland, Østjylland, Herning, Ikast-Brande, Viborg, Holstebro, Struer og Ringkøbing-Skjern.