Fredag morgen står mange danskere op til tåge og rimtåge.

Flere steder i landet er tågen så tæt, at DMI nu udsender et varsel.

Der er tale om et varsel i kategori et, 'Voldsomt vejr', som har definitionen »vær opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og udendørsaktiviteter«.

Og meget tyder på, at der er noget om snakken:

DMI varsel om tæt tåge eller rimtåge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/34c4PNPGZE — DMI (@dmidk) March 8, 2024

»Vi har blandt andet fået opkald fra Frederiksværk, Sorø og Ishøj,« skriver DR P4 Trafik København & Sjælland på det sociale medie X.

»Så gør dig selv og dine medtrafikanter en tjeneste og tjek en ekstra gang, om du har korrekt lygteføring,« tilføjer P4 Trafik.

Varslet gælder store dele af Nord- og Østjylland, samt størstedelen af Sjælland – dog ikke hovedstadsområdet.

I varslingsområdet forventer DMI så tæt tåge eller rimtåge, at sigtbarheden mange steder vil komme under 100 meter.

Varslet gælder fredag fra klokken 06.05 til klokken 08.35.

»Kør forsigtigt og hold god afstand,« skriver Vejdirektoratet Trafikinfo på det sociale medie X, hvor man har delt DMIs tweet med varslet.