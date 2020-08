I løbet af dagen er regnen skyllet ned over jyderne, og nu er det sjællændernes tur til at trække i gummistøvlerne og forskanse sig under en paraply.

DMI varsler om risiko for voldsomt vejr på store dele af Sjælland på grund af kraftig regn.

Det oplyser vejrtjenesten på Twitter.

Der er risiko for lokale skybrud med mere end 15 milimeter regn på 30 minutter, og DMI forventer kraftig regn. Lokalt kan der falde mellem 30 og 50 milimeter regn i varslingsperioden.

DMI varsel om kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/JywAcEhaRV — DMI (@dmidk) August 26, 2020

'Det er en drilsk vejrsituation med ret stor usikkerhed i hvor den kraftigste nedbør vil falde, Vi holder derfor øje med situationen og varselskommentaren bliver opdateret efter behov,' skriver vagtchef ved DMI, Jesper Eriksen i en opdatering på DMIs hjemmeside.

DMI henleder danskernes opmærksomhed på, at vand kan samle sig i lavtliggende områder som for eksempel kældre, vejbaner og viadukter.

Det tilrådes også, at man lukker vinduer og døre og kører forsigtigt.

Varslet om det voldsomme vejr gælder Sydsjælland, Norsvestsjælland, Midtsjælland, Sydvestsjælland, Stevns, Lejre og Køge.

I Hovedstadsområdet, på Lolland-Falster og i Nordsjælland varsles der om risiko for voldsomt vejr med kraftig regn og mulighed for lokale skybrud.

Det er et lavtryk på grænsen mellem Danmark og Tyskland, der bevæger sig mod øst, som forventes at skylle en del vand ned over landet.

»De steder, hvor der kommer mest, kan der lokalt falde mellem 30 og 50 millimeter regn,« lyder det fra vagtchef Martin Lindberg i risikomeldingen på DMI's hjemmeside.

DMI oplyser på Twitter, at der onsdag aften var registreret lokale skybrud i Aalborg, Aarhus, Herning og Viborg.

Højeste nedbørsintensitet er indtil videre 22,4 milimeter på 30 minutter i Aalborg.