DMI har tidligt søndag morgen udsendt et varsel om vindstød af stormstyrke flere steder omkring den jyske vestkyst.

Varslet gælder for Thy og Mors, Vestjylland, Vendsyssel, Storaalborg, Læsø, Jammerbugt, Varde, Norddjurs, Skive og Vesthimmerland.

Blæsevejret begynder i aften og vil tiltage til stormende kuling med vindstød af stormstyrke hen over natten til mandag, fortæller Dan Nilsvall, vagthavende meteorolog ved DMI.

»Især ved Vestkysten og Jammerbugten vil der være risiko for vindstød af stormstyrke natten over, mens vi også skal have en svær front af regn hen over de fleste steder i landet,« siger meteorologen.

DMI's varsel er et såkaldt kategori-1 varsel, og DMI forventer stormende kuling på 20-23 m/s fra vest med vindstød af stormstyrke på 25-35 m/s.

Heldigvis for dem, der skal tidligt op på arbejde mandag morgen, ser det ud til, at både regnen og stormen når at stilne af i løbet af natten.

»Når vi står op i morgen tidlig (mandag, red.) vil det højst sandsynligt have klaret op de fleste steder og kun være blæsende omkring Norddjurs og Kattegat,« siger Dan Nilsvall.

Han fortæller endvidere, at vejret søndag generelt vil være præget af skyer og regn de fleste steder i landet. Temperaturen vil ligge mellem de 12 til 15 grader.