Det er ikke kun mandag aften i Parken, der er lagt op til et brag.

Også dagstimerne bliver med både bulder og brag og sandsynligvis masser af regn.

DMI varsler nemlig om skybrud med torden for både København, resten af Sjælland og Lolland-Falster.

På Fyn og dele af Sønderjylland er der risiko for skybrud og torden.

Heldigvis gælder varslet kun til klokken 15 mandag eftermiddag, så de danske drenge skulle få nogenlunde tørvejr, når de i aftentimerne skal forsøge at tæmme den russiske bjørn i nationalarenaen.

Faktisk lover vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard fra DMI »en meget fin aften« i København.

Men formiddags- og eftermiddagstimerne tegner til at blive meget regnfulde.

»Det er et lavtryk over Belgien, som trækker op over landet og sender et område med regn- og tordenbyger ind over Danmark.«

»Især den østlige og sydlige del af landet bliver ramt,« tilføjer hun og forudser tordenbyger med karakter af skybrud med intensiv regn.

Uvejret tegner til at ramme København og resten af Sjælland sidst på formiddagen.

Meteorologen er dog lidt mere usikker på, hvor meget nedbør der kommer på Fyn, men det sydlige Fyn ser også ud til at få noget, der ligner skybrud.

I løbet af eftermiddagen trækker bygerne mod vest, og her kan de give »lidt irriterende bygevejr« især til jyderne.

Bolette Brødsgaard vil dog ikke udelukke, at der også kan falde enkelte byger i resten af landet senere på dagen.

Temperaturerne bliver også noget mere afdæmpede, end de varmegrader vi har haft de seneste dage. Kun mellem 18 og 20 grader – mod øst måske op til 22 – bliver det til.

Men mon ikke, der bliver nok at svede over i aftentimerne alligevel?

Her på B.T. håber vi i hvert fald, at meteorologen får ret i forudsigelsen om »en rigtig fin aften i København.«