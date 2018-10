DMI varsler om tæt tåge på hele Sjælland, Fyn og i Sønderjylland.

»Det er vigtigt, at man skal kører forsigtigt, hvis man begiver sig ud i trafikken,« siger Klaus Larsen, vagtchef fra DMI.

Det betyder, at risikoen for trafikuheld øges i nattetimerne.

Herunder kan du se, hvad DMI skriver om tågen på Twitter:

DMI varsel om tæt tåge : https://t.co/HsShtHoaE7 pic.twitter.com/5Zcuh8egcT — DMI (@dmidk) October 17, 2018

Der er tale om tåge i kategori 1, som betegner voldsomt vejr.

Dog mener Klaus Larsen, at man sagtens kan køre ud med sin bil, hvis man bare passer på og sørger for at komme afsted i god tid. Der vil nemlig være en øget transporttid.

De steder, der er påvirket af tågen, vil der være en sigtbarhed på under 100 meter.

Tågen vil formentlig være væk i morgen tidlig.

»Der kommer en koldfront ned og rydder op i det hen over natten,« forklarer Klaus Larsen.

Han forventer, at tågen er helt væk omkring klokken 5 torsdag morgen, og man vil igen kunne færdes på vejene uden problemer.