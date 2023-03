Lyt til artiklen

Hårdt vintervejr rammer Danmark de kommende dage med både kulde, blæst og sågar snestorm.

DMI varsler snestorm for den nordlige og centrale del af Jylland, men uanset hvor i landet, du befinder dig, må du forberede dig på, at de næste 48 timer bliver lidt af en udfordring rent vejrmæssigt.

»Tirsdag bliver et hårdt vejrdøgn,« lyder det da også i varslet på DMIs hjemmeside.

Varslet om snestorm gælder for hele Nordjylland, Midt- og Vestjylland og det centrale Jylland fra mandag aften klokken 22 til tirsdag klokken 17.

Prog. er mere sikre på vejrudviklingen tirsdag. Derfor varsler meteorologerne for snestorm i den nordlige halvdel af Jylland. Resten af landet får også en barsk vejrdag, men sandsynligvis ikke i et niveau, der lever op til kriteriet for snestorm. https://t.co/EBNQApbz3H https://t.co/ydqxqNUv1j — DMI (@dmidk) March 5, 2023

Her lyder prognosen på snestorm og kraftigt snefald.

Og det bliver koldt: Temperaturerne kommer til at ligge mellem frysepunktet og sølle fire graders varme.

Det begynder ellers meget godt med en pæn mandag.

»I dag (mandag, red.) starter det med lidt eller nogen sol, men ud på eftermiddagen kommer der flere skyer ind fra vest. I aften begynder det at sne i det vestlige og nordlige Jylland, og det breder sig over det meste af landet i løbet af natten,« fortæller vagthavende metrolog hos DMI, Anesten Devasakayam.

Efter en kold nat, med temp. ned omkring -10°C ved Horsensså venter der en dag med sol til næsten alle. Men i Nordsøen lurer et lavtryk, som forstærkes og giver #snestorm til den nordlige del af Jylland fra sent i aften

Læs mere her https://t.co/U9Wjenw5TE pic.twitter.com/jAlI4kRbQM — DMI (@dmidk) March 6, 2023

I alt forventer DMI, at der i varslingsområderne kan falde sammenlagt mellem 15 til 40 centimeter sne.

I Østjylland er der et såkaldt risikovarsel, som lyder på storm og sammenlagt 10 til 20 centimeter sne.

Anesten Devasakayam tilføjer, at det i løbet af tirsdagen begynder at blæse op med hård vind og vindstød af stormstyrke.

Hårdest kommer det til at gå for sig i den nordligste og sydligste del af Jylland.

Også den øvrige del af landet, hvor der ikke er varsel om snestorm, kan man se frem til det, DMI kalder »en barsk vejrdag« tirsdag. Dog sandsynligvis ikke på et niveau, der lever op til kriteriet for snestorm.

»Her bliver nedbøren en blandet landhandel med alt fra sne, slud og regn,« siger den vagthavende meteorolog.

Kriteriet for snestorm er frost kombineret med en dyne nysne – mere end 10 centimeter – og blæst med mere end 10 meter i sekundet.

Du kan altså allerede nu godt begynde at forberede dig på en tirsdag morgen, hvor det kommer til at tage lidt ekstra tid at komme på arbejde.

Anesten Devasakaym advarer allerede nu om, at der er udsigt til glatte veje, snefygning og dårlig føre tirsdag.