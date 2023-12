DMI varsler om snestorm i Midt- og Nordjylland i de kommende dage.

Sådan lyder det i en udmelding lørdag.

Varslet drejer sig om en såkaldt kategori 2-hændelse, 'farligt vejr', som er den næstværste kategori.

Det drejer sig om følgende område, som kan ses på kortet herunder. Altså fra den nordligste spids af Jylland til Horsens i øst og bunden af Ringkøbing Fjord i vest:

DMIs varsel dækker over det orange område. Foto: DMI

Varslet fra DMI gælder for de kommende to til fem dage.

Vagthavende meteorolog Hans Peter Wandler fra DMI uddyber:

»I forbindelse med et lavtryk, der tirsdag og onsdag skal passere syd om landet, kommer Danmark til at ligge i en zone mellem den milde, lidt lune luft fra Nordsøen og den kolde luft fra nordøst,« siger han:

»Og i det bælte kommer der et større nedbørsområde, hvor der ser ud til, at vi i den nordlige del af Jylland kan ramme kriteriet for snestorm.«

Ved I endnu hvor meget sne, der kan falde?

»Nej, der er stadigvæk stor usikkerhed. De seneste modeller har indikeret, at der er en risiko. Men det er mest et forvarsel på, at det på onsdag kan opstå en situation, hvor man skal være lidt mere opmærksom,« siger DMIs Hans Peter Wandler:

»Der er jo længe til – det er jo først på onsdag – så meget kan endnu nå at ændre sig. Men det er altså for at sige, at man skal være lidt ekstra opmærksom.«