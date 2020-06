Hvis du bor på Sjælland, kun du godt pakke regnjakken med i tasken, hvis du skal til havefest eller i parken og drikke øl lørdag.

DMI har nemlig udsendt risikomelding om skybrud og torden for store dele af sjælland.

Og det er ikke små mængder regn, man forventer. Lokalt kan der falde helt op mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter.

Meldingen gælder for København og Nordsjælland, Sydsjælland, Nordvestsjælland, Midtsjælland, Sydvestsjælland og Stevns.

Det er særligt i tidsrummet fra klokken 10.50 til 22.00 lørdag, at der er risiko for skybrud og torden.

DMI opfordrer borgere i det berørte område til at være opmærksomme på, at lavtliggende områder som kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes.

Derudover er det også en god ide, at være ekstra påpasselig, hvis man skal ud at køre bil. Eksempelvis ved at tilpasse kørehastigheden efter sigtbarhedsforholdene.

Det oplyses desuden, at tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer. Derfor opfordres borgere til at søge ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer.

Det ustadige vejr, som har ramt eller vil ramme store dele af Danmark henover weekenden, skyldes at Danmark ligger på grænsen mellem massiv varme over Skandinavien og rusland og noget køligere luft over Mellem- og Vesteuropa.

Dette medfører, at der dagen igennem er risiko for, at der dannes byger, som på kort tid kan give ganske store regnmængder - også regulære skybrud.

Weekenden har allerede budt på store mængder regn.

Fredag morgen blev der registreret skybrud flere steder omkring København og længere mod nord, ved Hillerød og Lillerød, mens der kort efter midnat blev registreret et skybrud omkring Herlev.