På med regntøjet og frem med paraplyen, hvis du skal ud.

Det er opfordringen fra DMI, der fortæller, at kraftig regn trækker ind over hele Danmark.

Regnen er allerede godt i gang i visse dele af landet. Særligt i de vestlige dele af Jylland, hvor der er faldet mellem 10-20 mm, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Frank Nielsen.

»Regnområdet er delt i to. Den ene er trukket ind over Vestjylland og ligger nu centralt indover Vendsyssel,« fortæller Frank Nielsen og fortsætter:

»Den anden del er kommet ind fra Tyskland og kører op over den sydlige del af landet såsom Sydfyn og Lolland Falster og er nu på vej op over Sjælland.«

Han forklarer, at den ikke er kommet fuldstændig i gang endnu, men er ved at tage til, og at Fyn og Sjælland har det værste tilbage.

Der er ikke tale om skybrud, men en langvarig regn - også kaldet varsel om kraftig regn.

Kraftig regn er ifølge DMI, når nedbørmængden overskrider 24 mm på 6 timer lokalt inden for varslings-området eller at der kommer mere end 30 mm på 24 timer.

»Jeg tænker ikke, regnen kommer til at give problemer, men vådt bliver det jo selvfølgelig,« fortæller Frank Nielsen, der også opfordrer til at være opmærksom, når man kører på visse vejstrækninger, hvor der kan ligge noget vand.

DMI forventer, at regnen kl. 5 i morgen tidlig har sluppet det meste af landet, undtagen Bornholm og Vendsyssel.