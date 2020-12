Søndag bliver en mere end almindelig stormfuld dag for dem, der befinder sig på Jyllands vestkyst. DMI varsler om vindstød af stormstyrke.

»Det er en kombination af et lavtryk fra nord og et højtryk fra øst, hvor vi lige præcis kommer i klemme,« fortæller vagthavende ved DMI Trine Pedersen.

Særligt Esbjerg, Fanø, Varde, Tønder, Thisted, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern vil være påvirket af de voldsomme vejrforhold.

Varslingen lægger sig under kategori et, der betyder, at man kan forvente en stormende kuling på 20-23 m/s og vindstød af stormstyrke på 25-30 m/s.

Vindstød af stormstyrke medfører ofte, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger.

Desuden er der også en risiko for, at broer må lukkes for trafik.

»Det er selvfølgelig ikke sikkert, men der er en risiko for, at det vil påvirke Storebæltsbroen,« siger vagthavende.

Det voldsomme vejr kommer ind over landet tidlig søndag morgen. Resten af Danmark vil også opleve en del blæst, dog ikke i samme kaliber.