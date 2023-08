Regn i stride strømme og blæst, som når op til stormende kuling.

Mandag og tirsdag giver et kraftigt lavtryk vejrforhold, som normalt rammer os i efteråret eller om vinteren.

Så ligger du i telt, er det en god idé at hamre pløkkerne ekstra godt i, og det er nok ikke lige de næste to dage, du skal begive dig afsted med campingvognen.

DMI varsler nemlig om såkaldt farligt vejr med vindstød af stormende kuling og vindstød af stormstyrke.

Derudover er der varsel om kraftig regn og lokale skybrud.

»Det minder mere om efterårsvejr end om sommervejr,« siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Anja Bodholdt.

»Det er ret usædvanligt på denne årstid, og derfor prøver vi også at varsle om det i god tid. Havde det været december, havde vi været mere forberedt på det,« tilføjer hun.

Mens blæsten først for alvor tager fat mandag aften og natten til tirsdag, gælder varslet om kraftig nedbør mandag morgen.

»Allerede i aften og i nat tager vinden for alvor til. Det vil også føles blæsende i dag (mandag, red.), men det bliver endnu værre i nat og i løbet af tirsdagen, hvor det bliver meget mere udbredt med vindstød af stormende kuling,« siger Anja Bodholdt.

Den vagthavende meteorolog forklarer, at den våde og blæsende start på ugen skyldes et lavtryk, der skal bevæge sig ind over landet de kommende dage.

Mandag giver det især først på dagen regn til Nordjylland, Djursland, Sjælland og øerne. Her vil de største mængder nedbør falde. Det vil dog også blive vådt i den øvrige del af landet.

For Bornholm og den østlige del af Sjælland varsler DMI om kraftig regn på Bornholm og den østlige del af Sjælland, hvor der indtil tirsdag morgen kan falde mellem 30 og 50 millimeter. Stedvis måske helt op fra 50 til 80 millimeter.

»På Bornholm har de allerede fået over 50 millimeter regn. Det er over halvdelen af den regn, de normalt får i hele august måned,« siger meteorologen.

Temperaturerne er ifølge Anja Bodholdt »næsten ikke værd at tale om« og kommer kun til at ligge på sølle 15 til 17 grader. Vejrforholdene i øvrigt gør så heller ikke, at det kommer til at føles varmere.

Det blæsevejr, der rammer landet natten til tirsdag, slipper vi ikke for lige med det samme.

»Det bliver ret langstrakt og er først overstået sent tirsdag og natten til onsdag, men onsdag bliver også temmelig blæsende. Først sidst på onsdagen er vi nede i blot frisk vind, så det bliver nogle blæsende døgn,« siger Anja Bodholdt.