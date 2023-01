Lyt til artiklen

Efter én dags pause er det nu tid igen.

Tid til våde cykelture, regnfrakken knappet godt op og en paraply over hovedet.

Fredag forventes der – ligesom det var tilfældet onsdag – at falde en god sjat regn.

De fleste steder forventes at få mellem 10 og 15 mm regn, mens der i Nordjylland kan falde helt op mod 20 millimeter.

Og dér – i det nordjyske – er der også risiko for, at man kan vågne op til, at det drysser med hvis tøsne fra himlen.

Men for nordjyderne vil det også være nødvendigt at tage stilling til en mere alvorlig vejrmelding her fredag morgen.

DMI har nemlig et varsel ude om farligt vejr i det nordjyske.

Mere specifikt er der tale om risiko for vindstød af stormstyrke i området.

»Vindstød af stormstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik,« skriver DMI i den forbindelse i sit varsel.

Til B.T. uddyber vagthavende meteorolog Marielle Fournier:

»Det er voldsomme vindstød, der kan ramme østkysten af Nordjylland og ned omkring kattegat. Man skal være opmærksom, når man bevæger sig ud,« oplyser Marielle Fournier.

Derudover fortæller hun ellers om en dag, der i grove træk kan deles op i to.

Først våd og blæsende – dernæst mere tør og rolig.

»Det vil starte vådt og blæsende for de fleste. Vi har en varmfront ind og landet nu, og det betyder, at vi faktisk har regn i hele landet undtagen Bornholm. Men det vil altså ændre sig i løbet af dagen,« siger Marielle Fournier, der også fortæller, at vi vil befinde os på mellem fire og otte grader i løbet af dagen.