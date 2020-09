Der er fugtig luft over Danmark lige nu, og det, kombineret med fraværet af vind, danner gode forhold for tåge.

Derfor varsler DMI om tæt tåge i den nordvestlige del af landet tirsdag nat og morgen.

»Der er chance for, at sigtbarheden lokalt kan komme under hundrede meter,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Jesper Eriksen.

Det betyder altså, at tågen bliver så tæt, at hvis man stod nede ved det ene fodboldmål i Parken, ville man ikke kunne se det andet, skulle tågen falde i Parken.

DMI varsel om tæt tåge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/i3r5tGKorn — DMI (@dmidk) September 14, 2020

Det gør den dog ikke - i stedet er det, som nævnt, den nordvestlige del af landet, der skal være forsigtig i tirsdagens tidlige morgentimer.

Specifikt er det især Midt- og Vestjylland, Århus NV (Kronjylland), Silkeborg, Vendsyssel, Himmerland, Storaalborg og Jammerbugt, der bliver ramt af den tætte tåge.

DMIs vagthavende metorolog opfordrer til, at borgere i disse områder udviser forsigtighed i morgentrafikken tirsdag.

»Tågen kan have betydning for trafikken. Folk skal køre ekstra forsigtigt,« lyder det fra DMI.

DMI varsel om tæt tåge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/i3r5tGKorn — DMI (@dmidk) September 14, 2020

Efteråret er sæson for tåge og dis.

Hvis sigtbarheden er mindre end 1.000 meter kaldes det tåge, ellers taler man om dis.

Når det er tæt tåge, er sigtbarheden under 100 meter, og det er det, der altså bliver tilfældet tirsdag.