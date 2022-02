Det starter med en gevaldig masse regn – og så tager vinden fat.

Sådan lyder meldingen fra DMI, der onsdag aften både varsler vindstød af stormstyrke og forhøjet vandstand i den sydlige del af landet.

Varslingen gælder for natten og torsdag, hvor et lavtryk forventes at resultere i kraftig vind og hård – måske stormende – kuling.

Og det får Storebælt til at udsende forbud for kørsel med vindfølsomme køretøjer frem til tidligst klokken 08.00.

Flere færgeafgange torsdag er ligeledes påvirket. Både hos Bornholmslinjen, Alslinjen og ÆrøXpressen, skriver TV 2.

Men det er altså først fredag, at den varslede storm for alvor vil gøre sin entré.

For selvom fredagen forventes at få en pæn og rolig start, så vil aftenen og natten se noget anderledes ud.

»Man kan næsten sige, at der i dagtimerne fredag kommer 'stilhed før stormen',« fortæller vagthavende hos DMI til B.T.:

»For der kommer en ny storm – men modsat Malik, så vil den her bevæge sig meget hurtigt.«

Derfor vil den for de fleste danskere formentligt ikke opleves at vare mere end en tre til seks timers tid.

Og lige som med onsdagens varsel, forventes det at være den sydlige del af landet, der rammest hårdest.

»Befinder man sig fredag hvor det er værst, vil jeg da anbefale at man bliver inden døre og hygger sig,« fortæller vagthavende hos DMI.

Men hvordan vejr og vind helt nøjagtigt udvikler sig, kan der kun gisnes om.

»Vi bliver nok klogere i løbet af det næste døgns tid – Det kan godt blive en barsk omgang,« forlyder det afslutningsvist.