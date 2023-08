Det stod ned i stænger det meste af juli måned.

Og det lader til, at august har tænkt sig at ride videre på den våde bølge.

DMI varsler, at der er kraftig regn og lokale skybrud på vej mod de danske breddegrader. Oveni dette er der også optræk til vind af stormende kuling med vindstød af stormstyrke.

»Det er kraftigt forstået på den måde, at vi ikke så tit ser meget dybe lavtryk med den slags vindstyrke om sommeren. Det er ikke sådan, at det aldrig er set før, men det er noget, der sker sjældent. Det ser ret heftigt ud, synes jeg,« forklarer vagthavende ved DMI, Erik Hansen.

Fra søndag eftermiddag og frem til tirsdag morgen kan der i den østlige del af landet falde 30-50 millimeter regn, og stedvis kan det nå helt op på 50-80 millimeter.

Derfor er der udsendt varsel om kraftig regn og skybrud for Bornholm og Østsjælland. DMI har også udsendt risiko for kraftig regn og skybrud for Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster.

Vinden vil tiltage kraftigt fra nordvest i løbet af mandagen, og her er varslet gældende for udsatte steder såsom kystområder.

Det er dog for tidligt at tage permanent ophold i regntøj og gummistøvler, for selvom det ser vådt og gråt ud, er der opklaring i vente.

»I løbet af onsdagen bliver det igen nogenlunde sommervejr, men til den kolde side. Når vi går lidt længere frem, ser det ud til, at det normaliserer sig med sol og nedbør. Men selve lavtrykket, der kommer op her, er usædvanlig kraftigt, det kommer til at give usædvanlig meget regn og usædvanlig meget blæst,« siger Erik Hansen.