Der er mørke skyer over det danske land.

Målingerne tyder på, at hele to regnvejr med usikre nedbørsmængder driver op over Danmark fra sydvest.

Resten af søndagen får de fleste tørvejr, men lokalt kan der komme regn- eller tordenbyger.

Det skriver DMI.

»Lokale regn- og tordenbyger kan i eftermiddag dannes over Danmark. Ellers holder vi for tiden meget øje med, hvad der sker på vejradaren over Vesteuropa.«

»Vi har lige pillet vores risikomelding om hedebølge ned, til trods for budskabet stadig er sommervarme. Grunden til det er, at vi ikke mener at kriteriet for hedebølge bliver opfyldt udbredt.«

Kriteriet er, at man kigger på den højeste temperatur for tre dage, og hvis gennemsnittet af dette er over 28 grader, har man en hedebølge. Derfor har man nedjusteret.

DMI skriver yderligere, at den kommende uge som sagt byder på sommervarme, men atmosfæren har for en stund skiftet gear til en mere ustadige vejrtype.

Derfor forventer man, at der ankommer fronter med skyer, mens mere udbredt nedbør i perioder ventes at ramme Danmark fra sydvest.

Den første front ventes at krybe op over Danmark mandag eftermiddag og aften.

Den ventes som det typiske at levere mellem 1 og 5 mm regn, lokalt måske mere, men omvendt kan der også være andre, der kun får lidt dryp.

Tirsdag bliver en dag med mest tørt vejr, men natten til onsdag ventes en ny front at bevæge sig op over Danmark fra sydvest.

Prognoserne er p.t. meget uenige om, hvor meget vand der kommer fra denne front, men de fleste forudsiger at den bliver vådere end mandag.

»Et foreløbigt forsigtigt bud er 5-10 mm fra denne front som de typiske for landet, men lokalt måske væsentligt mere, fordi der også kan være bygeagtig nedbør i fronten med store lokale udsving i nedbørsmængderne.«

Senere på ugen ventes en svag højtryksryg at give Danmark mest tørt vejr igen.