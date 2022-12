Lyt til artiklen

Sneen vælter ned over Danmark, og onsdag kan vi ende med at få rigtig meget sne.

DMI har netop udsendt et varsel om kraftigt snefald og risiko for kraftigt snefald over store dele af landet.

Varslet om kraftigt snefald gælder for den nordlige del af Jylland, Djursland, Thy og Midt- og Vestjylland.

Her kan der fra klokken 12 onsdag middag til klokken 2 natten til torsdag falde mellem 15 til 20 centimeter sne på seks timer.

DMI varsel om kraftigt snefald : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/nmc1KB9CIl — DMI (@dmidk) December 14, 2022

Sammenlagt forventer DMI, at der vil falde mellem 15 og 25 centimeter.

I den sydlige del af Jylland og på det sydlige Fyn er der risiko for snefald fra klokken 10.30 onsdag formiddag til klokken 15 onsdag eftermiddag.

Her kan der falde over 15 centimeter på seks timer og sammenlagt lokalt op til 15 centimeter.

Risikovarslet gælder for Sønderjylland, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø, Esbjerg, Fanø, Vejen og Kolding.

DMI advarer i varslet om, at der ved kraftig sne er risiko for, at udsatte veje lukker hurtigt på grund af fygning og dannelse af snedriver, nedsat sigtbarhed og risiko for standsning af den kollektive trafik.