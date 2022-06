Lyt til artiklen

»Det kan øse, det kan pøse, det kan regne, li'så meget som det vil.«

Find spejdersindet – og måske en paraply – frem på søndag, for det bliver efter alt at dømme en meget våd dag.

DMIs forvarsel om kraftig regn forudser, at der i løbet af en periode på 10 timer fra tidligt søndag morgen til først på eftermiddagen søndag kan falde mellem 30 til 40 centimeters nedbør.

»Det er meget regn,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen.

Hun afviser egentlige skybrud, men kalder søndagens vejr for »et godt gedigent regnvejr.«

»Det kommer til at regne rigtig meget, men det bliver ikke med skybrud og kloakdæksler, der springer op og den slags,« lyder det beroligende.

Vådest tegner det til at blive i den sydlige og østlige del af landet.

De seneste dage har der være en del usikkerhed om søndagens vejr, men fredag morgen er prognosen rimelig sikker.

DMI Forvarsel for kraftig regn: https://t.co/7kpLEKDU6b pic.twitter.com/wKaAUYtQ8O — DMI (@dmidk) June 15, 2022

En overgang tegnede det til at blive en meget varm dag mange steder med helt op til 30 grader, men nu er det altså anderledes kølige og klamme toner, der lyder fra den nationale vejrtjeneste.

»Det er den meget varme luft sydfra, der støder sammen med den koldere luft fra nord. Det giver en frontzone, som kommer til at ligge ned over Danmark søndag morgen og formiddag,« forklarer Trine Pedersen.

Selvom frontzonen stadig flytter lidt på sig i prognoserne, forventer DMI dog, at et område fra Esbjerg over til det sydlige Kattegat og Aarhus og Nordsjælland bliver ramt.

Der er dog stadig noget usikkert, hvor i landet regnen bliver kraftigst, men det mest sandsynlige lige nu er altså, at det er de sydlige og østlige egne, der må holde for.

Til gengæld ser både fredag og lørdag hæderlige ud med både lidt sol, ikke særlig meget vind og begrænset nedbør.