Danskerne kan se frem til at få vind i håret torsdag.

Der er nemlig et kraftigt blæsevejr på vej – og i nogle steder i landet vil vindstødene nå stormstyrke.

Det skriver DMI i en pressemeddelelse, hvoraf det også fremgår, at det særligt er Nord- og Nordvestjylland, der vil få vind i sejlene.

Her kan vindstødene være helt oppe på 30 meter i sekundet.

»Der kommer et lavtryk ret tæt på Danmark, der giver den her kraftige vest og nordvestenvind,« fortæller vagthavende meteorolog ved DMI til B.T.

Foruden Nordjylland vil man i resten af Danmark også opleve et heftigt blæsevejr. Flere steder kan vindstødene torsdag nå op på, hvad der svarer til hård kuling – og måske endda stormende.

Hård kuling vil sige, at det blæser mellem 17,2 og 20,7 meter i sekundet, mens stormende kuling viser sig ved 20,8 og 24,4 meter i sekundet.

På trods af, at vindstødene kan ramme det, vi kalder 'stormende' kuling, så er der altså ikke en decideret storm på vej.

For at nå inden for rammen for, hvornår blæsevejret går over i stormvejr, skal middelvinden være over 24,4 meter i sekundet. Det forventes torsdagens vinde ikke at ramme.

Faktisk er det ualmindeligt længe siden, vi har haft en regulær storm i Danmark. Sidst, vi havde det, var 29. marts 2020.