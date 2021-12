Mandag aften er det flere steder i landet skøjteglat.

Og det får DMI til at udsende en risikomelding om isslag.

»Det er et farligt fænomen. Det er skøjteglat, så skal man ud, skal man færdes varsomt,« lyder det fra vagthavende meteorolog Mette Zhang til B.T.

Faktisk lyder rådet – om muligt – helt at blive inden døre.

Risikomeldingen gælder store dele af Jylland, Fyn, Vest- og Sydsjælland, samt Lolland, Falster og Møn. Altså, langt størstedelen af det ganske danske land.

»Er man nødt til at bevæge sig ud her til aften eller i morgen tidlig, så skal man bevæge sig ud i ekstremt god tid. Er man i bil skal man køre ekstremt forsigtigt – og det er vigtigt, at man holder sig opdateres hos Vejdirektoratet.« siger Mette Zhang.

»At cykle på isslag, dét er farligt. Det skal man lade være med, det er dømt til at gå galt. Også på gåben skal man være mere end forsigtig. Har man pigsko til at sætte på støvlerne, så er det en god idé.«

Indtil videre gælder DMIs risikovarsling indtil 01.00 i Jylland og på Fyn, mens den de resterende steder gælder indtil tirsdag formiddag.

»Det betyder ikke, at det er glat hele tiden, alle steder. Men risikoen er til stede, og man skal være meget opmærksom.«