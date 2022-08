Lyt til artiklen

30 grader. Stabilt vejr. Og hverken udsigt til regn eller vind.

De kommende dage kommer sensommervejret i Dronningeriget i høj grad til at leve op til Shubiduas legendariske ord Danmark som 'det nye tropeferie-paradis'.

»Vi går nogle rigtig varme dage i møde,« lyder det onsdag morgen fra vagthavende meteorolog hos DMI, Anja Bodholdt.

Faktisk har Danmarks Meteorologiske Institut lige nu et forvarsel om hedebølge de kommende dage.

Der er nemlig ikke kun tale om et par få varme dage, forsikrer meteorologen:

»Det er ikke bare en dag eller to, det bliver varmt. Den næste uges tid får vi temmelig høje temperaturer.«

DMI taler om hedebølge, hvis temperaturerne i tre dage lige efter hinanden ligger over 28 grader.

Forvarslet gælder fra og med torsdag, hvor temperaturerne ventes at ligge mellem 23 og 28 grader, men allerede onsdag er der udsigt til en fin augustdag.

De fleste steder i landet kommer temperaturerne til at ligge mellem 20 og 25 grader.

Anja Bodholdt udelukker dog ikke, at man lokalt nogle steder kommer over de 25 grader og dermed når kriterierne for en meteorologisk sommerdag.

Det er et højtryk over landet og varme, der trækker op over os sydfra, der giver de høje varmegrader.

Weekenden bliver endnu varmere med op omkring de 30 grader.

»De næste fem dage bliver med sol og tørvejr,« siger Anja Bodholdt, som dog melder om mere ustadigt vejr den kommende uge.

Men der er ingen grund til at finde uldtrøjen frem af den grund:

Temperaturerne kommer nemlig stadig til at være sveddryppende.