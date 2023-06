Det bliver varmt – meget varmt – de næste tre dage.

DMI varsler risiko for hedebølge for store dele af Jylland fredag, lørdag og søndag.

Det fremgår af vejrtjenestens hjemmeside torsdag formiddag.

Det betyder helt konkret, at temperaturerne forventes at blive over 28 grader tre dage i træk.

De seneste dage har der været talt en del om et såkaldt forvarsel om hedebølge, og nu er det egentlige varsel altså en realitet.

Årsagen til varmen er et højtryk over Skandinavien, som giver svage vinde over Danmark.

Når luften 'står stille' over landjorden, bliver den lettere opvarmet, og »derfor kan temperaturerne fra fredag overstige kriteriet for hedebølge for dele af landet«, skriver DMIs vagtchef, Mette Zhang, i varslet.

Hun tilføjer dog, at det ikke er sikkert, at temperaturen rent faktisk når op over 28 grader alle tre dage.