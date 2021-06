Over 30 grader.

Når det danske landshold torsdag møder Belgien i Parken, er det ikke kun spillet på banen, der får sveden frem på panden.

Også vejrguderne vil vise sig fra den hede side.

Faktisk udsender DMI nu et egentlig varsel om hedebølge fra og med torsdag.

DMI Femdøgnsudsigt for hedebølge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/5MuinJT3xv — DMI (@dmidk) June 14, 2021

Danmarks Meteorologiske Institut definerer hedebølge, når der er over 28 grader tre dage i træk.

Og det er altså det, vi har udsigt til sidst på ugen.

Varmen bliver værst – eller bedst, om man vil – mod syd og øst.

Varslet gælder således for den syd- og østlige del af landet.

Nærmere bestemt er det den syd- og østlige del af landet, den sydøstligste del af Jylland, Fyn, Sjælland og Lolland/Falster, der får de højeste temperaturer.

»Fra torsdag ventes dagtemperaturerne i den del af landet at komme op på over 28 grader tre dage i træk, som er kriteriet for hedebølge,« lyder det i varslet.

Varmen skyldes et højtryk over Østeuropa og varm luft fra Centraleuropa, som strømmer op over især den syd- og østlige del af Danmark sydfra.

Vest for Danmark vil en ret svag koldfront fra tid til anden senere skyer ind over Jylland, så temperaturerne her bliver mere moderate.

Vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen, sagde mandag morgen til B.T., at de store forskelle i temperaturerne også giver risiko for tordenvejr og skybrud.

»Problemet er, at jorden ikke er i stand til at opfange al den nedbør, der risikerer at komme, så det er noget, vi kommer til at holde nøje øje med de kommende dage,« siger han med henvisning til den eventuelle risiko for endog meget kraftig regn og skybrud sidst på ugen.

Søndag vil koldfronten antagelig bevæge sig mod øst, ind over Danmark, så hedebølgen ophører.