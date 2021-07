Tirsdag ser ud til at blive endnu en sommerlig dag – med et lille forbehold.

»Det bliver varmt igen i dag, men der er ugler i mosen,« som vagthavende meteorolog Lars Henriksen fra DMI udtrykker det.

De skyer, der fra morgenstunden ligger over de største dele af landet, skaber en vis usikkerhed i forhold til, hvordan vejret kan udvikle sig i løbet af dagen.

»Prognoserne har ikke været helt entydige. Nogle havde nærmest ingen skyer og temperaturer tæt på 30 grader og lidt over, mens andre prognoser havde lidt flere skyer,« forklarer Lars Henriksen fra DMI:

Varm dag venter men Danmark ligger tæt på grænsen mellem massiv varme øst for landet og køligere luft over Nordsøen! Det kan give perioder med mange skyer, især vestpå, og så kan lokale regn- og tordenbyger dukke frem hist og her pic.twitter.com/7duH0UCLS1 — DMI (@dmidk) July 13, 2021

»Og når vi kigger på det nu, er det nok de prognoser med nogen skyer, der har mest ret, og de har så heller ikke så høje temperaturer. Så vi har modereret det lidt.«

DMI forventer derfor, at temperaturerne i dag kommer til at ramme 22-27 grader. Den høje ende af skalaen kræver, at solen rigtigt får brændt gennem skyerne.

Men det betyder også, at landet kan blive en smule opdelt vejrmæssigt.

Mod øst er der større sandsynlighed for, at der kommer hul i skydækket og højere temperaturer, mens danskere mod vest nok må regne med periodevist flere skyer og måske endda lokal regn- og tordenbyger.

Det skyldes alt sammen, at Danmark stadig befinder sig på grænsen mellem den massive varme, der siver ind over landet fra Sydøsteuropa og den køligere luft ude i Nordsøen, der udløser skyerne.

»Det driller os lidt. Hvis vi lå længere inde i den varme luft var det måske mere sikkert, men det bliver stadig en sommerlig dag,« siger Lars Henriksen fra DMI.

Der dog føler sig på lidt mere sikker grund i forhold til de kommende dage, hvor varmen fra syd får mere fat.

»Her er det ikke urealistisk, at vi kan nå 30 grader nogle steder,« siger han.