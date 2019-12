Det blæser igen i aften op til voldsomt vejr i de vestlige egne af landet.

DMI varsler derfor om voldsomt vejr for Syd- og Sønderjylland samt Midt- og Vestjylland.

Det skyldes et dybt lavtryk, som langsomt bevæger sig indover landet sammen med en koldfront med regn og blæst.

Det giver kraftig blæst og kan i nogle områder på Vestkysten give vindstød af stormstyrke. Det kan medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker, og træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger.

Vinden forventes at blive kraftigst mellem klokken 19.00 i aften og 03.00 natten til onsdag, hvorefter det vil aftage.

Det voldsomme vejr gør, at vildfølsomme køretøjer frarådes at passere Storebæltsbroen og Ny Lillbæltsbroen. Samsøfærgen har desuden aflyst to afgange i løbet af aftenen.

Samsø Redderi skriver på Facebook, at det drejser sig om afgangen fra Sælvig klokken 20.45 og fra Hou klokken 22.00, der er aflyst på grund af kraftig blæst tirsdag aften.

Onsdag forventes færgerne at sejle normalt.