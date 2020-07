Gang på gang slukker DMI vores håb om en dejlig, varm sommer - selvom mange måske drømmer sig tilbage til sommeren 2018 - også kendt som den mest solrige sommer nogensinde.

Men nej. Sommeren 2018 føles meget langt væk, når man tager en snak med den vagthavende meteorolog hos DMI.

Den næste uge byder på regn, regn og atter regn, og sommeren synes slut allerede i juli.

»Prognoserne trækker mere og mere i land med det varme vejr,« siger Mette Zhang fra DMI.

Det vil regne både tirsdag, onsdag og torsdag, og hvis man bliver træt af regnen, kan man glæde sig over, at der også kommer perioder med blæst.

Men. Helt sort ser det faktisk alligevel ikke ud. Man skal bare se lidt længere frem i den kommende uge.

Torsdag nærmer et højtryk sig nemlig Danmark.

»Hen imod wekeenden er der håb om et lille lyspunkt i form af et par enkelte dage med stabilt vejr. Det kommer an på, hvad det højtryk har tænkt sig at finde på. Er vi heldige, trækker det ind over Danmark, og på nuværende tidspunkt er det ikke udelukket, at det sker,« siger Mette Zhang.

Lørdag ser da også ud til at blive ret solrig, hvis man spørger den vagthavende meteorolog. Og varm.

»Hvis man kigger på temperaturerne, kan man se, at vi især i de sydlige egne kan snige os op på 24 grader, hvis vi er heldige, og prognoserne holder. Det nærmer sig noget, der kunne ligne en meteorologisk sommerdag (over 25 grader red.)«

Men er der overhovedet ingen chance for, at vi i løbet af den næste måned får lidt sommervejr, som vi husker fra den legendariske sommer 2018?

»Der kan sagtens komme en enkelt sommerdag hist og pist, men der er ikke lagt op til 14 dage med høj sol og skyfri himmel og 27 grader. Der er der ikke.«