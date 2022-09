Lyt til artiklen

Du skal overveje at skifte stiletterne ud med gummistøvler, hvis du har en festlig aften på programmet fredag aften.

I hvert fald hvis du gerne vil tørskoet hjem fra festen.

DMI har nemlig udsendt et varsel for lokale skybrud med torden og hagl.

Regnvejret rammer i første omgang det sydlige Jylland, hvorefter det bevæger sig op til den centrale del af det jyske.

I den sydlige del af Jylland er der risiko for voldsomt vejr i kategori 1 ud af 3.

Der er ifølge DMI også risiko for lokale skybrud og torden over Fyn, Lolland, Falster, Syd- og Vestsjælland, hvor der er udsendt et varsel om 'risiko for voldsomt vejr'.

Kriteriet for skybrud er mere end 15 mm nedbør i løbet af 30 minutter.

Og weekenden fortsætter ifølge DMI vådt.

Der vil nemlig både natten til lørdag og lørdag dag fortsat være risiko for kraftige regn- og tordenbyger – især i den sydøstlige del af landet.