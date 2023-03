Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I aften og nat er der grund til at være ekstra opmærksom, hvis man bevæger sig udenfor.

DMI melder nemlig, at der er tæt tåge på vej.

Og det er hele Danmark, der bliver ramt. Varslet gælder fra lørdag aften klokken 21 og frem til søndag morgen klokken ni.

Tæt tåge betyder, at sigtbarheden kan nå ned på under 100 meter.

Sigtbarheden opdeles normalt i fire intervaller. Meget ringe sigt er sigt under 0,5 kilometer, ringe sigt er mellem 0,5 til kilometer, moderat sigt er fra to til 10 kilometer, mens god sigt er alt over 10 kilometer.

Når der er tæt tåge, opfordrer politiet også til, at trafikanter tager sig visse forholdsregler.

De lyder som følgende: