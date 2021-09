Det gælder om at nyde det fine solskin onsdag, for torsdag bliver vi ramt af et markant vejrskifte med både kraftig regn, køligere temperaturer og masser af blæst.

DMI varsler om både stormende kuling og vindstød af stormstyrke med 25 til 30 meter i sekundet.

Varslet gælder for den nordvestlige del af Jylland fra klokken 15 til 21 torsdag, og fra 18 til midnat for det nordvestlige Sjælland og Nordsjælland.

»Det bliver lidt en skidt dag. Eller måske rettere sagt en spændende dag.«

Det siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Frank Nielsen.

Her godt et døgns tid før det går løs, er der ikke noget varsel for resten af landet, men der er blæst og modvind nok til os alle, garanterer meteorologen.

»Mange steder vil der komme hård vind til kuling, og i den nordlige og østlige del af landet får vi vindstød af stormstyrke,« siger Frank Nielsen.

Det kraftige blæsevejr kommer på et dårligt tidspunkt, understreger han.

»Det er lang tid siden, vi har haft et ordentlig blæsevejr, så der er mange blade og frugter på træerne. Det bliver der lavet om på torsdag. Det bliver lidt hårdt for naturen,« vurderer Frank Nielsen.

Han forudser, at lavtrykket kan give visse udfordringer i løbet af dagen, og opfordrer alle med en havetrampolin eller andre løse genstande derhjemme om at fjerne dem eller binde dem fast.

Ifølge DMIs varsel betyder stormende kuling og vindstød af stormstyrke normalt, at trafikke bliver påvirket.

Der er stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik, tagsten kan blæse af, og træer kan vælte og spærre togstrækninger og veje.

Et kort vue over de fire største byer viser da også, at der skal holdes på hatte og briller alle steder.

København

Selvom hovedstaden ligger forholdsvis langt fra de kystområder, der er varsling for, bliver der masser af regn og rusk til københavnerne. Regnen kommer i løbet af eftermiddagen, og vindstødene vil være op til 19 meter i sekundet, og temperaturerne omkring de 16 grader.

Aarhus

En grå og regnfuld dag venter også i Smilets By, hvor der dog også kommer kig til solen, viser DMIs lokale prognose. Her vil vindstødene komme op på 20 meter i sekundet. Temperaturer op til 15 grader.

Odense

Odenseanerne kan glæde sig over, at solen ser ud til at kigge frem omkring aftensmadstid, men ellers står den mest på regn og blæst og vindstød, der topper i eftermiddagstimerne med 20 meter i sekundet. Mere end 16 grader kan temperaturen ikke svinge sig op til.

Aalborg

Måske ikke så overraskende er nordjyderne blandt dem, der får mest vind i håret torsdag. Her kan vindstødene komme helt op på 25 meter i sekundet og altså nå kriteriet for stormstyrke. DMI udelukker dog ikke et kig til solen og temperaturer omkring de 13 grader.