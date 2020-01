Tirsdag eftermiddag har DMI udsendt et varsel om voldsomt vejr.

Varslet dækker over området ved Vadehavet, hvor der onsdag morgen ventes forhøjet vandstand.

Det er dog ikke kun borgerne omkring Vadehavet, der skal være ekstra opmærksomme. Hele Jylland rammes nemlig tirsdag aften af kraftige vinde.

»Hele Jylland skal være opmærksom på kraftige vindstød - også i den indre del af landet. Der vil være stormende kuling og vindstød med stormstyrke,« siger Bolette Brødsgaard, der er vagthavende hos DMI (Danmarks Metrologiske Institut, red.) og tilføjer:

»Så det skal man være opmærksom på - særligt i forhold til at sikre løse genstande som trampoliner og lignende.«

Det er især sidst på aftenen og først på natten, at borgere i det jyske skal forberede sig på kraftige vinde og hylen i vinduerne. Når vinden lægger sig i nat, tager en anden varsel over - her begynder højvandet i Vadehavet nemlig.

I nat mellem klokken tre og fire vil vandstanden - grundet et kraftigt lavtryk, som bevæger sig mod nordøst og op igennem Nordsøen - hæve sig markant og nå op til 2,5 og tre meter over normalen.

»Man skal virkelig tænke sig om, hvis man opholder sig tæt ved kysten. Lad være med at tage derned bare for at kigge, og hold godt øje med vandet, fordi det kommer til at gå op over kajen,« siger Bolette Bødsgaard.

Endnu en dag med regn er ved at være slut. Lige nu er det tørt i det meste af landet . Men bare rolig der er mere regn og blæst på vej i aften og i nat, især i det jyske pic.twitter.com/pANVylLA4G — DMI (@dmidk) January 14, 2020

Har man dyr i området, opfordres det også til at flytte dem indenfor hvis muligt.

Først ved en 7-8 tiden forventes vandstanden at nå normalen, og derfor er der risiko for, at den tidlige morgentrafik i området kan være påvirket.

»Det kan være, man skal søge lidt ind i landet i stedet for at køre langs kystvejen,« siger Bolette Brødsgaard.

Mens vinden blæser kraftigt i Jylland, kan store dele af resten af landet se frem til en regnfuld aften og nat.