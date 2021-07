Den massive mængde nedbør, der mandag ramte flere dele af landet, fortsætter tirsdag.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har derfor endnu en gang udsendt skybrudsvarsel over store dele af Jylland.

»Vi ser i øjeblikket massiv nedbør og byger med torden over det midt- og vestjyske,« siger vagthavende meteorolog Thor Hartz til B.T.

Især er der to bygesystemer – et over Als og et over Randers – der de seneste timer har bevæget sig langsomt nordpå og slæbt massiv nedbør med sig.

Mandag d. 5. juli blev også det østlige Sjælland ramt af skybrud. Her ses en mindre oversvømmelse på en vej nær Køge. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mandag d. 5. juli blev også det østlige Sjælland ramt af skybrud. Her ses en mindre oversvømmelse på en vej nær Køge. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det fortsætter de næste par timer, og derfor kan nordjyderne især forvente, at det ikke lige er overstået foreløbig,« uddyber Thor Hartz, der dog understreger, at nedbøren svækkes i styrke frem mod klokken 23..

Der er ikke udsigt til, at DMIs skybrudsvarsel udvides mod Fyn og Sjælland, selvom byger kan trække ind over Lillebælt og Vestfyen.

Med de sidste dages tunge nedbør i tankerne kunne man frygte, at regn risikerer at lægge en dæmper på stemningen ved de mange udendørs storskærmsarrangementer, der er planlagt onsdag. Her tørner Danmark sammen med England i EM-semifinalen.

DMIs meteorolog kan dog komme frygten i forkøbet med en foreløbig positiv prognose.

Himlen åbnede sig ganske kortvarigt over de danske fodboldfans, da Danmark sejrede mod Tjekkiet lørdag d. 3. juli 2021. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Himlen åbnede sig ganske kortvarigt over de danske fodboldfans, da Danmark sejrede mod Tjekkiet lørdag d. 3. juli 2021. Foto: Bax Lindhardt

»Selvom der kan være regn i særligt Jylland i løbet af onsdagen, så har vi ikke udsigt til skybrud eller lignende, og hvis der kommer regn, så er det først på eftermiddagen og ikke i løbet af aftenen,« siger Thor Hartz.

Han opfordrer dog jyderne til at tage en paraply med, hvis man skal ud foran storskærmen.

»Bare for en sikkerheds skyld.«