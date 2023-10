Inden for 24 timer kan et kraftigt regnvejr gøre sit indtog forskellige steder i landet.

Og det får nu DMI til at udsende et varsel for kraftigt regn.

Varslet gælder fra tirsdag klokken 12 til onsdag klokken 15.

'Der er risiko for kraftig regn, der kan lokalt falde mellem 30 og 50 mm i varslingsperioden', tilføjer DMI.

I Jylland gælder varslet fra Kolding og op til Rebild.

På Fyn er det kommunerne Middelfart og Nordfyn, som er i risiko for den kraftige regn.

Varslet kommer blot et par dage efter, en voldsom storm hærgede store dele af landet.

Fredag blev Danmark ramt af et voldsomt uvejr, der ruskede i træerne og fik vandstanden til at stige langs flere kyster. Særligt i Sydøstjylland.

Vandstanden nåede i mange områder et niveau, der var mere end to meter over normalen. Det betyder, at der har været tale om en såkaldt 100-års-hændelse.

I Haderslev nåede vandstanden eksempelvis 2,14 meter over normalen.