»Det er noget, jeg holder skarpt øje med.«

Sådan lød det i morges fra DMIs vagthavende meteorolog, Mille Jensen, om det voldsomme vejrskifte, der rammer Danmark mandag. Nu har hun nyt om situationen – som ikke vil falde i alles smag.

Søndag morgen ville Danmarks Meteorologiske Institut på grund af usikkerhed om omfanget endnu ikke udsende et risikovarsel om det uvejr, en koldfront fører med sig, når den mandag ved 10-tiden rammer Danmark vestfra.

Men nu er varslet en realitet.

Og det gælder for hele landet.

»Der er risiko for kraftig torden, skybrud, hagl og vindstød for hele landet i morgen, mandag. Fra Jylland om morgenen, til Bornholm om aftenen,« skriver Mille Jensen i risikovarslet på DMIs hjemmeside.

Den jyske vestkyst står først for skud, hvorefter koldfronten vil bevæge sig ind over resten af landet fra vest.

I Roskilde – hvor rigtig mange mennesker netop nu er forsamlet til Roskilde Festival – gælder varslet i tidsrummet mellem klokken 15 og klokken 21 mandag.

»Grundet solopvarmning i løbet af dagen ser det ud til, at fronten intensiveres, mens den passerer, og derfor ser det ud til at blive kraftigst over Sjælland og Lolland-Falster,« skriver Mille Jensen om det abrupte vejrskifte, vi danskere står over for i morgen.

Der kan lokalt falde mere end 15 millimeter regn på 30 minutter, som er kriteriet for et skybrud.

Derudover bliver vinden kraftig, når koldfronten passerer.

Der kan komme vindstød på mellem 15 og 20 meter i sekundet over hele landet og helt op til 23 meter i sekundet på Sjæland og Lolland-Falster, lyder det fra DMI.

Hvor massiv regn og kraftig vind nok ikke lige er på de fleste Roskilde Festival-deltageres ønskeliste, har mange landmænd og haveejere sukket efter nedbør til deres afgrøder.

Hvor meget der falder rundt om i landet er meget svært at forudse, idet der kan være store lokale forskelle, når et skybrud rammer.