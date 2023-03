Lyt til artiklen

DMI har søndag aften udsendt et varsel.

Ifølge deres prognoser kommer der nemlig snestorm i det nordlige og det centrale Jylland. Varslet vil være gældende i de næste 48 timer.

Varslet lyder på kategori 2, som er farligt vejr, hvor man skal være forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning.

Før lød det kun på, at der var tale om en forvarsel i hele landet, men DMI har nu lavet det om til et decideret varsel.

»I de varslede områder vil det begynde at sne mandag eftermiddag eller aften, og samtidigt vil vinden tiltage fra øst, så en snestorm efterhånden bliver en realitet. I løbet af tirsdagen går vinden om i nord, og det er først om eftermiddagen at snevejret ophører,« skriver de i varslet og fortsætter:

»De samlede snemængder ventes at nå om mellem 15 og 30 cm, men lokalt kan der måske komme 30-40 cm Så der kommer en del sne som vinden kan kaste rundt med og danner snedriver af. Temperaturen vil ligge omkring frysepunktet, men falde i løbet af tirsdagen til mellem 2 og 3 graders frost.«

B.T. har tidligere på aftenen snakket med den vagthavende meteorlog, Anesten Devasakayam.

Han forklarede, at man i Nordjylland kan forvente op mod 30 centimeter sne i løbet af en hel dag.

Kriterierne for en snestorm lyder på, at der skal falde mindst ti centimeter sne på seks timer, samtidig med at det blæser mindst ti meter i sekundet.

Resten af landet skånes ikke for barskt vintervejr, her kommer der blandede nedbørsformer i form af sne, slud og regn.

De blandede nedbørsformer skyldes at temperaturen her vil ligge fra frysepunktet til 4 graders varme. Ud på dagen falder temperaturen dog igen, så nedbøren primært vil falde som sne.