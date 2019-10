DMI advarer onsdag aften om tæt tåge i store dele af Midt- og Nordjylland samt på Sjælland.

Risikovarslet gælder fra klokken 22.00 og varer frem til klokken 08.00 torsdag morgen, fortæller Erik Hansen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Han fortæller endvidere, at sigtbarheden i de ramte områder vil risikere at være under 100 meter.

»Vi er sikre på, at der kommer tæt tåge flere steder. Om den kommer helt ned på 100 meter er ikke sikkert, men vi tør ikke at gøre andet at sende varslet ud,« siger han og fortsætter:

Foto: DMI Vis mere Foto: DMI

»Tæt tåge kan forøge risikoen for trafikuheld, så det er vigtigt, at folk er ekstra opmærksomme.«

Varslet gælder både Hovedstadsområdet samt Midt, Nord- og Sydvestsjælland. Derudover gælder det hele Nordjylland og flere dele af Midtjylland.

»Tågen er allerede dannet i det midtjyske nu (onsdag aften, red.). Herovre på Sjælland har vi indtil videre haft en del skyer og regn, men det er langsomt på vej øst på, så når det klarer op, og vinden aftager, vil tågen dannes,« fortæller Erik Hansen.

Da det midtjyske er de første til at blive ramt af tågen, er det også der, tågen først vil aftage. Derfor er det især sjællænderne, der skal køre forsigtigt torsdag morgen.