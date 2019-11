Bilister, der skal ud i trafikken søndag morgen, skal være ekstra opmærksomme.

DMI varsler nemlig risiko for tæt tåge i store dele af landet.

Risikoen skyldes, at mild og fugtig luft lørdag morgen næsten ligger stille over Danmark og dermed giver god mulighed for dannelse af tåge.

Varslet gælder for Syd- og Vestsjælland, Fyn og den sydlige del af Jylland. Der er desuden risiko for tæt tåge i dele af midtjylland.

'Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt,' skriver vagtchef hos DMI, Henning Gisselø på instituttets hjemmeside.

Når DMI varsler om tæt tåge, er der tale om tåge, der bevirker, at sigtbarheden er under 100 meter.

Ifølge prognoserne vil tågen allerede løfte sig i løbet af morgenen.

Der kommer nemlig et lavtryk over den sydøstlige del af Nordsøen, som giver lidt opfriskende vind, hvilket forventes at sendes tågen på retræte.

Tåge mange steder her til morgen med sigt lokalt under 100m, så kør forsigtigt hvis du skal ud Tågen lettter dog efterhånden og vi får en dag med spredte byger, men også mulighed for at få set lidt til solen pic.twitter.com/ixlSVYeWK3 — DMI (@dmidk) November 10, 2019

På Twitter oplyser DMI, at når tågen letter, får vi en søndag med spredte byger.

Der bliver dog også mulighed for at se lidt til solen.

I forbindelse med mulighed for den tætte tåge, har DMI udsendt en kategori 1 vejrvarsel, som benyttes, når der er risiko for voldsomt vejr.

Når denne vejrvarsel udsendes, skal borgere i de varslede områder være opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke deres omgivelser og udendørsaktiviteter.