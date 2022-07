Lyt til artiklen

De kommende vejrdage er meget symbolske for det, vi kender som den – utilregnelige – danske sommer. Du får brug for både gummistøvler og solbriller. Og der bliver plads til både tordenhygge og strandtur.

Først dog en lille advarsel fra DMI.

Natten til lørdag og lørdag formiddag melder et trug med kold højdeluft nemlig sin ankomst fra nordvest. Og det bevirker, at atmosfæren over det danske kongerige bliver ustabil.

Noget, som særligt det sydøstlige Danmark får at mærke. Der er nemlig udsendt et såkaldt 'risikovarsel' for områderne.

Et varsel, som man sender ud, når der er risiko for store mængder regn. I dette tilfælde 24 millimeter på under seks timer.

»Sandsynligheden for skybrud er lille, men risikoen for kraftige regnmængder særligt syd for København er store. Og det samme gælder Bornholm lørdag formiddag,« fortæller vagthavende meteorolog Martin Lindberg.

Han uddyber, at stort set hele landet vil blive vandet, men Nordjylland slipper for det helt store skyl, mens himlen i den grad vil åbne sig over bornholmerne.

Den nuværende prognose viser, at solskinsøen vil blive overdænget med mellem 25 og 30 millimeter på under seks timer.

»Allerede tidligt om morgenen lørdag kommer solen dog til Jylland, og så vil det klare op i resten af landet i løbet af formiddagen. Så resten er lørdag ser ikke dårlig ud,« lyder det fra Martin Lindberg, der fortsætter:

»Vejret bliver ikke aldeles varmt. Vi kommer maksimalt op på 21 grader, og de fleste steder vil temperaturerne ligge på mellem 17 og 20 grader, så det bliver ret køligt, selvom vi er midt i juli.«

Foruden køligere vejr og massevis af regnbyger er der også risiko for torden.

De varmere temperaturer er dog på vej, forsikrer den vagthavende meteorolog.

Søndag vil der være mellem 18 og 22 grader, ligesom vinden også aftager.

Og så bliver det ellers bare varmere og varmere.

Den foreløbige prognose melder, at temperaturerne onsdag vil ligge mellem 24 og 30 grader.