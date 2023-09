De tidlige morgentimer begynder med en såkaldt risikomelding.

I hvert fald når det kommer til vejret.

Frem til klokken 08 fredag morgen har Danmarks Meteorologiske Institut nemlig udsendt en advarsel om risiko for tæt tåge flere steder i landet.

Umiddelbart er det kun sønderjyderne og sydvestjyderne, der ser ud til at gå helt fri.

For landets øvrige egne lyder der følgende i risikomeldingen fra DMI:

»Der er risiko for tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter.«

Også Fyns Politi har advaret om tågen:

»Det er en tåget morgen på vores fine ø. Så kør forsigtigt, husk lys på bilen og pas på hinanden i trafikken. Rigtig god fredag,« lyder det fra politikredsen på det sociale medie X (tidligere Twitter, red.) klokken 06.

Tågen begyndte at rulle ind over landet torsdag aften – og ifølge prognosen ser det ud til, at den som de øvrige morgener denne uge slipper sig tag op ad morgenstunden.

Derefter bliver tågen afløst af varmt og solrigt vejr, oplyser DMI.