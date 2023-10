Fronterne med regn er kommet i en lind strøm på det seneste.

Og nu sker det igen igen. Endda i et sådant omfang, at DMI har udsendt et risikomelding.

I løbet af ugen har lavtryk over de britiske øer sendt den fronter med regn eller byger ind over landet, og natten til søndag sker det endnu engang.

Som det var tilfældet onsdag, kan fronten vestfra give meget regn.

Rigtig meget regn.

»Sammenlagt kan der i perioden fra natten til søndag og frem til natten til mandag falde mere end 30 mm regn over Vest- og Nordjylland,« skriver DMI's vagthavende meteorolog Hans Peter Wandler i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Derfor har DMI udsendt en såkaldt risikomelding, da der kan falde mellem 30 og 50 millimeter regn i det vestlige, nordlige og dele af det centrale Jylland. Risikomeldingen gælder fra søndag klokken 00.00 til mandag klokken 00.00.

Regnen kan føre endnu en efterhånden velkendt udfordring med sig.

DMI risiko for kraftig regn : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/PYHJP9YFfU — DMI (@dmidk) October 27, 2023

»Den seneste tids nedbør har givet høj vandstand i mange af de danske vandløb, og kombineret med weekendens nedbør kan der komme øget vandstand og risiko for lokale oversvømmelser,« lyder det fra Hans Peter Wandler.

Allerede i eftermiddag bevæger det første frontsystem sig ind over landet med regn og byger hist og her. Det meste af landet får regn, men ikke i samme mængder som søndag.

Ikke desto mindre anbefaler Hans Peter Wandler, at du også lørdag klæder dig godt på, når du skal ud af døren.

»Skal man være ude i weekenden, kan det være en god idé, at have styr på regntøj og gummistøvler,« skriver han.