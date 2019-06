Hvis man har planer om at bevæge sig udenfor i løbet af aftentimerne, er det en meget god idé at finde paraplyen frem.

For ifølge DMIs prognose bliver onsdag aften og nat - ligesom tirsdag nat - en våd omgang. Og for nogle kan det måske blive mere end vådt.

DMI har nemlig udsendt en såkaldt 'risikoadvarsel' om et muligt skybrud lokalt i landet, hvilket karakteriseret som 15 mm. regn på en halv time.

»Men det er også vigtigt at slå fast, at forholdene er meget usikre. Det kan også være, at skybruddet slet ikke kommer. Det er derfor, vi udsender en risikoadvarsel. Men der vil helt sikkert komme regn- og tordenbyger over landet,« fortæller Henning Gisselø, vagtchef hos DMI, til B.T.

Regnvejret starter først i Sønderjylland, Fyn og Lolland-Falster rammes af regnvejret omkring klokken 21.

En lille time senere kommer det så til dele af Sjælland, mens Midtjylland rammes ved en 23-tiden.

Nordjylland vil som de sidste mærke det våde vejr ved midnatstid og varer frem til klokken 4 natten til torsdag.

Torsdag lover DMI derimod, at det bliver 'forholdsvis tørt'. Temperaturerne vil ligge på omkring 20 grader.