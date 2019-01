Det bliver en blæsende afslutning på weekenden, som med god sandsynlighed også kan blive afløst af sne.

Søndag bevæger et lavtryk sig ind over Danmark, hvilket får DMI til at varsle om voldsomt vejr.

En såkaldt kategori 1 varsel.

»Det er Vestjylland, som kan forvente vindstød af stormstyke fra søndag aften af. Vi sender en varsel ud nu, så folk kan nå at forberede sig,« fortæller Steen Rasmussen, der er vagtchef ved DMI.

Mere konkret gælder varslet om 'voldsomt vejr' Jammerbugten, Esbjerg, Varde, Tønder, Thisted, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern.

Ifølge Steen Rasmussen burde det dog ikke give de helt store problemer for vestjyderne, der ikke er helt ubekendte med den type vejr.

Lørdagen byder foreløbig på en god portion regn, og selvom resten af landet ikke får voldsomt vejr søndag, bliver det alligevel en 'blæsende omang'.

I ugens løb har yndede skidestinationer i Central- og Sydeuropa haft op til to meter sne og lavinefare.

Trods udsigt til sne, er det dog ikke scenarier, som Danmark skal se frem til eller frygte foreløbig.

I begyndelsen af den kommende uge er der gode muligheder for at sneen ligger sig, hvis blot bygerne bliver hængende længe nok, forklarer Steen Rasmussen.

»Vi ligger meget tæt på kulde, men det er først i næste uge, og det kan godt give snebyger søndag aften og frem til mandag.«

Her er det primært Sjælland, som er mest udsat .