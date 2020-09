DMI har fredag aften udsendt et varsel om farligt vejr.

Varslet er udsendt, fordi kraftig regn og lokale skybrud forventes at ramme København, Nordsjælland og Stevns.

Varslet gælder fra klokken 17.30 fredag aften frem til klokken 21.00.

DMI oplyser i en pressemeddelelse, at de forventer, der falder mellem 35 og 50 millimeter regn på seks timer.

DMI varsel om kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/zUdg74O4fl — DMI (@dmidk) September 25, 2020

Derudover er der risiko for lokale skybrud med mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.

Det er et lavtryk, som bevæger sig fra nordvestlige del af Polen via Sjælland til det nordlige Jylland, der har de store regnmængder med sig.

Fordi der er usikkerhed om lavtrykkets bane, er det svært for DMI at sige, hvor de den kraftigste nedbør vil falde.

»Derfor er nedbørsmængderne lidt usikre og der vil formodentlig også forekomme store lokale forskelle i hvor meget regn der falder,« siger vagtchef hos DMI, Henning Gisselø, i pressemeddelelsen.

Det er især den østlige og nordlige del af Danmark, som rammes af kraftigt regnvejr fredag aften. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Det er især den østlige og nordlige del af Danmark, som rammes af kraftigt regnvejr fredag aften. Foto: Ida Marie Odgaard

Det varsel, som DMI har udsendt fredag aften, er et såkaldt kategori 2-varsel, som dækker over farligt vejr, og som udsendes, således borgere kan være forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke deres omgivelser og forstyrre trafik og forsyning.

Borgerne opfordres blandt andet til at være forberedte på, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes.

De store mængder vand kan desuden påvirke trafikken, ligesom der er risiko for strømafbrydelser.

»Luk vinduer og døre, og led vandet væk fra din bolig. Nedsæt hastigheden, mens du kører, for at undgå akvaplaning, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden,« lyder opfordringen fra DMI.

PAS PÅ!! Grundet store mængder regn er der risiko for aquaplaning samt ringe sigtbarhed. Er du i bil kan du med fordel sætte hastigheden ned, holde afstand og sørge for at dine lygter er tændte. Er du på cykel eller gående, så se lige ud og ikke ned i jorden. #Politik — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) September 25, 2020

De massive regnmængder, der hænger over Danmark fredag, har da også skabt udfordringer flere steder - heriblandt trafikale udfordringer.

Eksempelvis er Midt- og Vestsjællands Politi ude og advare borgerne om risiko for aquaplaning samt ringe sigtbarhed på grund af de store mængder regn.

'Er du i bil kan du med fordel sætte hastigheden ned, holde afstand og sørge for at dine lygter er tændte,' skriver politiet.