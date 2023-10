DMI har udsendt nyt forvarsel om kraftig regn og lover også risiko for torden.

Ikke desto mindre er det ikke klassisk efterårsvejr, vi har i vente.

»Godt nok bliver vejret omskifteligt den kommende uge, men temperaturerne er fortsat relativt høje og der er ikke nattefrost i sigte,« lyder forklaringen fra DMI's vagthavende meteorolog Henning Gisselø i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Han forklarer også, hvorfor temperaturerne forbliver lune, selvom det sensommerlige vejr, vi har haft på det seneste nu erstattes af omskifteligt vejr med regn og rusk.

»Den lune vejrtype skyldes, at frontsystemerne med regn og blæst henter luften fra vest og sydvest og her er det relativt varmt. Den rigtig kolde luft ligger langt mod nord og den næste uges tid formår den ikke at bevæge sig ned på vore breddegrader,« fortæller Henning Giselø.

Bortset fra temperaturerne, vil denne mandag dog føles noget efterårsagtig.

DMI lover en skyet dag med 17-20 grader, lidt regn mange steder og svag til jævn vind.

Men omkring midnat begynder der imidlertid at ske noget.

Her forventes et lavtryk at komme ind over Danmark fra sydvest – og det kan give så massive mængder regn, at DMI har udsendt forvarslet.

»Der er et kraftigt regnområde, som skal ind over landet. Det starter allerede mandag aften og fortsætter hele natten og det meste af tirsdag også. Der kommer rigtig meget regn,« siger Henning Gisselø til Ritzau.

I sin vejrkommentar tilføjer den vagthavende meteorolog, at 'lige nu holder meteorologerne et vågent øje med vejrudviklingen mandag aften og natten til tirsdag'.

Lokalt kan regnen endda blive akkompagneret af torden.

Det nye forvarsel gælder fra midnat frem til tirsdag klokken 15, hvor der lokalt kan falde op mod 35 millimeter regn i løbet af seks timer.

Varslet gælder hele Jylland og Fyn samt den nordvestlige del af Sjælland.

Den sydøstlige del af Sjælland, hovedstadsområdet, samt Lolland-Falster, Møn og Bornholm er i øjeblikket ikke omfattet.