Der har siden mandag morgen været risiko for torden og skybrud i store dele af Jylland.

Nu er turen kommet til Fyn, Lolland, Falster og Sjælland.

Det oplyser DMI.

»Fra sidst på eftermiddagen til sent om aftenen er der risiko for kraftig regn og byger, der kan være med torden, på Fyn, Lolland, Falster og Sjælland.«

»Der kan stedvis falde over 24 millimeter nedbør på seks timer, og i løbet af hele perioden kan der måske lokalt falde mellem 30 og 50 millimeter nedbør. Der er endvidere risiko for lokale skybrud (over 15 millimeter på 30 minutter).«

Det voldsomme vejr skyldes en koldfront, som bevægede sig natten til mandag ind over Jylland vestfra, og samtidig strømmer meget varm luft op over den østlige del af landet sydfra.

Den varme luft har potentiale til at få fronten til at udviklFe sig kraftigt – først over Jylland og senere længere mod øst.

DMI oplyser, at prognosemodellerne er noget uenige om nedbørsmængderne, og det er således usikkert, om nedbørsmængderne vil overskride varslingskriterier.

»Vi holder løbende øje med udviklingen og opdaterer ved behov.«